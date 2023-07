Limburg-Weilburg: „Der Mangel an Lkw-Stellflächen ist enorm“ 

Herr Najajra, die Gemeinde Elz will nicht mehr ihr Gelände an der Autobahn für eine Rastanlage „Elzer Berg“ als Ersatz für die Anlage Limburg West zur Verfügung stellen. Hat das Auswirkungen auf Ihre Planungen am bestehenden Standort Limburg Ost?

Grundsätzlich arbeiten wir eng mit der Autobahn GmbH des Bundes zusammen. Entscheidend ist der Fehlbedarf an Lkw-Stellflächen in einzelnen Autobahnabschnitten. Sollte eine Tank- und Rastanlage „Elzer Berg“ am bisher vorgesehenen Standort nicht verwirklicht werden können, muss man die dort vorgesehene Anzahl an Stellflächen eben an anderer Stelle schaffen, aber im dafür vorgesehenen Autobahnabschnitt zwischen den beiden Autobahnkreuzen Wiesbaden und Dernbach. Die Entscheidung trifft letztendlich die Autobahn GmbH. Die DEGES konzentriert sich derzeit auf die von uns untersuchten Standorte Bad Camberg Ost und West sowie Limburg Ost.