Limburg-Weilburg: Im Tierschutz gibt es keine Feiertage

. Egal ob Weihnachten oder Neujahr - im Tierschutz gibt es keine Feiertage. "Jeden Tag bekommen die Tiere die gleiche Aufmerksamkeit", erklärt Christina Provinsky, Leiterin des Tierheims Limburg-Weilburg in Staffel. Spätestens morgens um 8 Uhr fällt an 365 Tagen im Jahr der Startschuss für den Dienst am Tier.