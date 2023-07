Limburg: Wie die Stadt gegen Poser und Bettler vorgeht

Die „mobile Wache“ ist keine wissenschaftliche Erkenntnis, die auf Ergebnissen der Masterthesis beruht. Es ist lediglich eine von mir ins Spiel gebrachte Idee, mit der ich aufzeigen wollte, dass nicht nur die Aufenthaltsqualität des Neumarktes Thema sein sollte, sondern eben auch die Sicherheit der Bürger. Eine Idee wäre es, dass die geplante Neugestaltung der Kioske genutzt werden könnte, um dort eine gemeinsame Wache einzurichten. Das ist nicht vergleichbar mit einem Polizeiposten wie am Bahnhof und soll auch kein Ersatz dafür sein. Diese Wache soll nur in den Abendstunden donnerstags, freitags und samstags besetzt werden. Eine solche Wache wäre zentral und sichtbar, mit kurzen Wegen und mitten im Geschehen.

Herr Tamoschus, warum schlagen Sie in Ihrer Masterarbeit eine „mobile Polizeiwache“ am Neumarkt vor?

Ein weiteres Problem, dass das Ordnungsamt in der Innenstadt schon länger identifiziert hat und über das Sie in Ihrer Masterarbeit schreiben, sind Poser. Was sind das für Leute?

Dass überwiegend junge Menschen in teuren Sportwagen mit immer wieder aufheulenden Motoren und knallendem Auspuff langsam in der Innenstadt im Kreis fahren und dabei die betroffenen Anwohner massiv stören, ist nicht neu und schon gar nicht auf Limburg beschränkt. Aber vor allem in der Corona-Pandemie ist dieses Phänomen schlimmer geworden. Weil laute Motoren grundsätzlich zulässig sind, aber das ziellose Fahren um einen Block zum Glück verboten ist, hat es bereits neun gemeinsame Kontrollen von Ordnungsamt und Polizei gegeben.