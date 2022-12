Limburger Dom leuchtet wieder bis 22 Uhr 

Der Erste Stadtrat hatte in seiner Antwort betont, auch wenn der Magistrat zurzeit alle Energieverbräuche in Limburg vor dem Hintergrund der aktuellen politischen und wirtschaftlichen Entwicklung überprüfe, „werden dabei keine Abstriche bei der öffentlichen Sicherheit gemacht, wenn die Beleuchtung der Nahmobilität bzw. der Sicherheit auf Fuß- und Radwegen dient“, stellte er klar. Insgesamt gebe es neben der Beleuchtung des Doms 20 weitere Lichtpunkte zur Anstrahlung von Gebäuden oder Plätzen in der Innenstadt, darunter unter anderem Bodenstrahler auf dem Europaplatz (neben dem Rathaus) sowie auf dem Kornmarkt und der Plötze in der Altstadt.