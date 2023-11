Limburger Stiftung spendet 200.000 Euro ins Ahrtal

Für den stellvertretenden Wehrführer wurde aus dem spontanen Einsatz eine dauerhafte Aufgabe. Fast zwei Jahre lang packte er an fast jedem Wochenende im Ahrtal mit an, zuletzt machte er ab und zu mal eine Pause. Als nächstes Projekt will Schlitt sich das Fachwerkhaus von Andrea Mausberg in der Ahrweiler Altstadt vornehmen, das entkernt und neu ausgestaltet werden muss. "Ich will hier wieder meine Praxis einrichten", sagte die Hebamme.