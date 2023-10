Limburger Tenniscracks haben große Pläne

LIMBURG. Hoher Besuch hat sich jetzt dem den Erweiterungsplänen der Tennisabteilung des ESV Blau-Weiß auf dem Stephanshügel befasst. Dabei herrschte an diesem Tag, als wie an jedem Mittwoch während der Freiluftsaison das allwöchentliche Training der Herrenmannschaften 50 II und 55 im Kalender stand, eine besondere Atmosphäre. Das lag daran, dass sowohl das Stadt- als auch das Kreisoberhaupt ihr Kommen angekündigt hatten. Die beiden wollten sich an Ort und Stelle ein Bild über die Vereinsaktivitäten im Allgemeinen und über das geplante Erweiterungsprojekt im Besonderen machen.