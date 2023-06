Limburger Tierheim schon vor der Urlaubszeit voll

Limburg. Der Sommer ist da, die Ferienzeit steht bevor. Für viele ist dies ein Grund zur Freude. Die Tierfreunde im Limburger Tierheim, das vom Tierschutzverein Limburg-Weilburg betrieben wird und für den Kreis zuständig ist, jedoch blicken mit Sorge auf das, was kommen könnte – zu schlecht sind die Erfahrungen, die sie in den vergangenen Jahren in der Ferienzeit gemacht haben: Ausgesetzte Tiere an Raststätten, zurückgelassene Vierbeiner im Eigenheim oder auch abgestellte Tierboxen vor der Tierheimtür waren keine Seltenheit.