Politiker in Limburg mit Blindenstock und Rolli unterwegs

Die Bordsteinkante am Parkhaus ZOB an der Graupfortstraße in Limburg ist für Rollstuhlfahrer zu hoch. Das probierte die Leiterin des Stadtplanungsamts, Eva Struhalla, gemeinsam mit Bürgermeister Dr. Marius Hahn (SPD) selbst aus, in dem beide bei der Veranstaltung „Perspektivwechsel“ im Rollstuhl Platz nahmen. Links im Hintergrund der SPD-Stadtverordnete Andreas Nattermann. (© Stefan DIckmann)