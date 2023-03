Mann bei Arbeitsunfall in Limburg schwer verletzt

Limburg. In Limburg wurde am Donnerstagnachmittag ein Mann bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei wurden gegen 15.40 Uhr in die Elzer Straße zu einer gewerblichen Halle gerufen, da dort ein Mann von einem Betonkübel eingequetscht worden war. Das teilt die Polizei mit.