Mann in Limburg angegriffen und E-Bike geklaut

Eine Polizeistreife der Polizeistation Limburg wurde auf den Vorfall aufmerksam und schrieb die Täter noch vor Ort zur Fahndung aus. Eine Streife der Bundespolizei, welche in die Fahndung eingebunden war, traf einen der flüchtigen Täter auf dem gestohlenen Fahrrad in der Nähe des City-Parkhauses an. Dieser konnte jedoch über den Rad- und Fußweg in Richtung Eschhofen fliehen. Die Verfolgung musste abgebrochen werden, das Fahrrad wurde aber später in einem Gebüsch gefunden.