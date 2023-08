Mann mit Messer in Limburg unterwegs

LIMBURG. Ein 29 Jahre alter Mann hat am Donnerstagabend in der Grabenstraße nicht nur versucht, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen, sondern auch noch ein Messer fallen gelassen. Wie die Beamten berichten, war der Mann gegen 19.40 Uhr einer gemeinsamen Streife von Stadtpolizei und Landespolizei in der westlichen Innenstadt aufgefallen. Als sich die Streife dem Mann näherte, ließ dieser ein Messer fallen, dessen Mitführen in der Öffentlichkeit verboten ist, und floh über die Grabenstraße in Richtung Lahn. Nach kurzer Verfolgung konnte der 29-Jährige eingeholt und festgenommen werden. Das Messer stellten die Beamten sicher und fertigten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige an. Der 29-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.