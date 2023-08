Mann schlägt in Limburg einen anderen Mann nieder

LIMBURG. Am Bahnhofsplatz ist am Donnerstag ein Streit so sehr eskaliert, dass ein 41-Jähriger einen 37-Jährigen niedergeschlagen hat. Wie die Polizei berichtet, gingen bei den Beamten gegen 13.40 Uhr mehrere Notrufe wegen einer körperlichen Auseinandersetzung ein. Ein Zeuge lief sogar direkt zum Polizeiposten am Bahnhof und verständigte die Beamten.