Mehr als 2000 Gäste beim Sommerfest im Limburger Tierheim

Provinsky ging in ihrer Ansprache auf die Geschichte des Vereins und des Tierheims ein. In der Vereinsgründerzeit gab es in der Limburger Industriestraße einen Ort, in dem Zweck-, Fund- und herrenlose Hunde aufgenommen wurden. Stück für Stück wurde das kleine Tierheim am Stephanshügel ausgebaut. Über die Jahre schlossen sich die Kommunen des Landkreises Limburg-Weilburg an und bezuschussen seitdem den Verein. Im Jahr 2000 begannen die Verhandlungen mit der Stadt Limburg, den Limburger Teil des ehemaligen Bundeswehrdepots in Staffel zu übernehmen. Dorthin erfolgte 2002 der Umzug.