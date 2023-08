Mehr Sicherheit: Dieses Bild macht die Bürger in Limburg froh

Seit zwei Wochen sind Landespolizisten und Stadtpolizisten (Ordnungsamt) donnerstags, freitags und samstags von den frühen Abendstunden bis in die Nacht auf gemeinsamer Streife in der Limburger Innenstadt unterwegs.

Jugendbanden mit Migrationshintergrund und zu viele „Angsträume“: Polizei und Ordnungsamt reagieren darauf seit zwei Wochen in der Innenstadt. Auch am Polizeiposten tut sich was.