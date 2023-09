Mit Küchenmesser in Limburg zugestochen

LIMBURG. Bei einer Schlägerei zweier alkoholisierter Männer am Freitagmorgen in einer Unterkunft an der Straße "Am Kissel" hat ein 23-Jähriger einen 24-Jährigen mit einem Messer verletzt. Laut Polizei war der Streit gegen 8 Uhr eskaliert. Ein Zeuge holte sich Hilfe, um die Streithähne voneinander zu trennen. Dies gelang jedoch nicht und der 23-Jährige stach mit einem kleinen Küchenmesser einmal zu und traf den Kopf des 24-Jährigen.