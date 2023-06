Zu den Aufgaben des Projekts Respekt Coaches gehört es, Schülerinnen und Schüler gegen Antisemitismus zu sensibilisieren und zu einem wertschätzenden Umgang miteinander zu motivieren. Dass dies am besten in direkten Begegnungen gelingt, weiß auch "Meet a Jew": Miteinander statt übereinander reden ist die Devise. "Meet a Jew", auf Deutsch in etwa "Treffe einen Juden/eine Jüdin", ist ein Projekt des Zentralrats der Juden in Deutschland, bei dem jüdische Menschen in persönlichen Begegnungen von ihrem Leben und vom Jüdisch-Sein erzählen.