Moment mal: Blondchen

Limburg. Das Auto braucht eine neue TÜV-Plakette, die Inspektion ist fällig, und die Winterreifen müssen aufgezogen werden. Bedeutet: ein Tag Werkstatt – ein Leihwagen muss her. Das Autohaus ist sehr kulant, hat schon einen adäquates Fahrzeug in entsprechender Größe bereitgestellt. Der Werkstattmeister kommt mit dem Autoschlüssel und verkündet: „Es ist aber ein Automatik!“ Ungewohnt, aber kein Problem. Doch der Kfz-Experte hat Bedenken: „Sind Sie schon mal Automatik gefahren?“ „Ja, in der Fahrschule!“ Das ist zwar schon ein paar Jahrzehnte her, aber Bedenken bereitet das der Kundin nicht wirklich. „Sagen Sie mir einfach nochmal schnell, welcher Buchstabe was bedeutet“, bittet Sie. Jetzt ist es um den Meister geschehen. Ob es am Geschlecht, der Haar- oder Augenfarbe oder möglicherweise an allem in Kombination lag, sei einmal dahingestellt. „Oh, je, das wird aber ein Abenteuer“, sagt er halb bedauernd, halb bedenklich, jedenfalls aber mit Angstschweiß auf der Stirn. Die Kundin saß mittlerweile hinter dem Steuer und hatte den Motor gestartet – ohne Anweisung und tatsächlich ohne Suche nach dem Kupplungspedal mit dem linken Fuß. „Die Buchstaben, bitte!“, forderte die Fahrerin – nun schon etwas genervter. „Also P für Parken, R für Rückwärtsgang und D….“ Er erklärte immer noch mit Händen und dem linken Fuß, da war die blonde, blauäugige Kundin bereits winkend davongefahren…