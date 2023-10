Moment mal: Heinzelmännchen

Eines Tages aber stand auf einer der blitzeblanken Arbeitsflächen ein Schälchen mit köstlichen Nougatpralinen. Die überlebten den Tag erwartungsgemäß nicht. Zwei Tage später an gleicher Stelle feinstes Mandelkonfekt in Goldpapier gewickelt. Billig war das sicher nicht. Waren hier die Heinzelmännchen am Werk oder ein stiller Gönner, der anonym bleiben wollte? Mitnichten.