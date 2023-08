Motorradfahrer stirbt an Baustelle

ZOLLHAUS. Auf der B 54 zwischen Hahnstätten und Zollhaus ereignete sich am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr ein tödlicher Verkehrsunfall. Wie die Polizei mitteilt, kam es zu einer folgenschweren Kollision zwischen einem Motorrad und einem Baustellenfahrzeug. Demnach kollidierte ein 38-Jähriger mit seinem Motorrad mit der Gabel eines aus dem Baustellenbereich in der Ortsdurchfahrt Zollhaus kommenden Radladers. Trotz der sofort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen erlag der Mann noch am Unfallort seinen Verletzungen. Die Straße zwischen dem Kreisverkehr in Zollhaus und Hahnstätten war während der Unfallaufnahme und den Ermittlungen zur Unfallursache für mehrere Stunden gesperrt.