Motorroller geklaut und ausgeschlachtet

LIMBURG. In der Limburger Galmerstraße ist zwischen Sonntag und Montag ein Motorroller gestohlen worden. Der schwarze 50er-Roller der Marke "Benelli" war zur Tatzeit zwischen Sonntagabend und Montagmittag in einem Hinterhof abgestellt, als sich Unbekannte an dem Kleinkraftrad zu schaffen machten. Die Täter überwanden das Lenkradschloss und entwendeten den Motorroller. Am Montagmittag wurde der gestohlene Roller schließlich in der Straße "Im Ansper" ausgeschlachtet aufgefunden. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Limburg nimmt Hinweise unter Telefon 06431-91400 entgegen.