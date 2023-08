Musik aus der Zeit der Schulterpolster auf dem Serenadenhof in Limburg

"The 80s Band" verzaubert das Publikum in ihrer Tribute-Show und mit einer Klangkulisse, die so vielseitig wie das Jahrzehnt selbst sind. Wer am Samstag dabei ist, erlebt dabei eindrucksvoll den Sound aus einer Zeit, in der die Musik Ausdruck der Identität einer ganzen Generation war. Schulterpolster, Vokuhilas und die coolen Sprüche der Epoche kommen dabei sofort wieder in den Sinn.