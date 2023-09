Nach „Aktenzeichen XY“: Viele Hinweise im Fall Rahel Müller

Limburg-Weilburg. Noch ist nicht einmal gesichert, dass Rahel Müller aus Montabaur wirklich Opfer eines Verbrechens geworden ist. Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Limburg befürchten allerdings das Schlimmste. Nicht ohne Grund haben sie schließlich am 20. und 21. Juli dieses Jahres einen rund dreieinhalb Kilometer langen Lahnabschnitt von Villmar in Richtung Runkel nach der Leiche der Frau absuchen lassen. Dies blieb allerdings ohne Ergebnis, sodass man sich entschloss, die Öffentlichkeit noch weiter in die Suche einzubinden. Und so schilderte Staatsanwalt Dominik Mies am Mittwochabend in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... Ungelöst“ den Fall.