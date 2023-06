Nach Schlägerei in Limburg sucht die Polizei sechs Täter

LIMBURG. Sechs bislang unbekannte Täter haben in der Altstadt mehrfach auf zwei Personen eingeschlagen, nachdem eine verbale Auseinandersetzung eskaliert war. Der Vorfall ereignete sich am frühen Sonntagmorgen gegen 1.55 Uhr auf dem Limburger Fischmarkt an der Ecke Fahrgasse. Wie die Polizei mitteilt, wurden die beiden Opfer verletzt und durch einen alarmierten Rettungswagen versorgt.