Nach Streit in Limburger Shisha-Bar wird 23-Jähriger attackiert

Bezüglich der Größe der Angreifergruppe liegen derzeit unterschiedliche Angaben vor; von drei bis circa 15 Personen. Ein Messer und ein Baseballschläger sollen ebenfalls eingesetzt worden sein. Das Opfer wurde leicht verletzt und lehnte eine ärztliche Behandlung an Ort und Stelle ab. Im Zusammenhang mit dem Vorfall wurde auch ein schwarzer BMW gemeldet. In welchem Zusammenhang dieses Fahrzeug mit dem Angriff steht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise gehen an die Polizei unter Telefon 06431-91400.