Netzausbau: Niedrigere Hürde für Glasfaserausbau in Limburg

Unklar bleibt jedoch, ob am Ende 30,5 Prozent für die Giga Netz wirtschaftlich noch darstellbar sind oder ob es schon 33,2 Prozent sein müssen. Aktuell beträgt die in Limburg erreichte Quote 23 Prozent. So stand es jüngst auf der Homepage des Unternehmens; die Zahlen werden einmal in der Woche aktualisiert. Das heißt, 23 Prozent aller Haushalte haben bislang einen Vertrag unterzeichnet, der erst gültig wird, wenn es zu einem Ausbau kommt.