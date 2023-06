Neue Führungsriege des TC Rotweiß Limburg

Der Sport- und Jugendwart berichteten über die für 2023 gemeldeten Mannschaften. So wurden in Spielgemeinschaft mit BW Limburg insgesamt sechs Jugendmannschaften gemeldet und im Erwachsenenbereich zehn Mannschaften. Die Damen 30 spielen als ranghöchste Mannschaft auch dieses Jahr erneut in der Hessenliga, gefolgt von der Mannschaft der Herren 40 I in der Verbandsliga. "Zuschauer sind bei den Mannschaftsspielen sehr willkommen", lädt der Verein ein.