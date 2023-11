Neue Kameras am Limburger Bahnhofsplatz

An sieben Standorten auf dem Bahnhofsplatz wird die bisherige Kamera durch zwei Kameras ersetzt, teilt die Stadt weiter mit; insgesamt gebe es auf dem Platz neun Kamerastandorte. Diese Kameras sollen künftig auf Dauer einen festgelegten Bereich erfassen und nicht mehr in Bewegung sein. Die neuen Kameras verfügen nach Angaben der Stadt alle über eine verbesserte Infrarot-Technik und könnten daher gerade in Nachtzeiten oder bei schlechter Witterung besser ausgeleuchtete Sequenzen zur Verfügung stellen.