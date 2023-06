Neue Werke von Klaus Panzner für die Stadt Limburg

LIMBURG. Klaus Panzner hat sich als Künstler in der Region verewigt, fast alle Orte in der Umgebung hat er mit seinen Radierungen auf die Platte gebannt und anschließend koloriert. 80 Jahre wäre er in diesem Jahr alt geworden. Aus diesem Anlass läuft noch bis 18. Juni eine Ausstellung in den Kunstsammlungen der Stadt Limburg mit Werken von Panzner, der unter anderem auch ein versierter Fotograf war.