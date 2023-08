Neuer Rekord bei Limburger Gewerbesteuereinnahmen

Das Plus an Gewerbesteuer, rund 15 Millionen Euro mehr als im Haushalt veranschlagt, sowie weitere Mehreinnahmen spiegeln sich im Jahresabschluss für das Jahr 2022 wider, den Bürgermeister Marius Hahn (SPD) der Stadtverordnetenversammlung vorlegte. Rechnerisch hat sich der Ergebnishaushalt des abgelaufenen Jahres um fast 16 Millionen Euro verbessert. Werden die Ertrags- und Aufwandsermächtigungen in Höhe von über 4,6 Millionen Euro davon abgezogen, die in das Haushaltsjahr 2023 übertragen wurden, ergibt sich immerhin noch eine echte Verbesserung des Ergebnishaushalts um 11,352 Millionen Euro.