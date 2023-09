Niedererbacher Feuerwehr steht vor dem Aus

Neben der unzureichenden Tagesbereitschaft und dem großen Investitionsstau, der bei der Niedererbacher Wehr mit einem 33 Jahren alten Fahrzeug und einem für heutige Maßstäbe zu kleinen Feuerwehrgerätehaus vorhanden ist, gibt es ein weiteres Problem, das der Niedererbacher Wehr zu schaffen macht: die Altersstruktur. Diese lasse keine Bestandsgarantie der Feuerwehr in den nächsten fünf bis zehn Jahren vermuten, heißt es in einer Sitzungsvorlage der VG Montabaur. Es fehlt an Nachwuchs. "Wir haben alles versucht, aber es hat nichts gebracht", sagt Feuerwehrmann Michael Pörtner. Und auch Andree Stein, zuständiger Feuerwehrdezernent der VG Montabaur, betont: "Die Kameraden haben sich redlich bemüht, dass die Feuerwehr weitergeführt werden kann." So gab es Flyer, Aufrufe im Wochenblatt oder so manches Haustürgespräch. Der Erfolg war gleich null. "Dann macht es einfach keinen Sinn, etwas künstlich am Leben zu halten. Das ist kein schöner Anlass, wenn man eine Feuerwehrlöschgruppe auflösen muss", so Stein. In seiner mehr als 21-jährigen Amtszeit sei es erst das zweite Mal, dass es zu einer solchen Auflösung kommt. Das erste Mal war die Integration der Löschgruppe Eschelbach in die Stützpunktfeuerwehr Montabaur Anfang 2018. Da die Feuerwehrfrauen und -männer aus Niedererbach laut dem Ersten Beigeordneten der Verbandsgemeinde keine Eingliederung in eine der umliegenden Wehren möchten, bleibt letztlich nur noch eine Lösung: Die Auflösung der kompletten Löschgruppe Niedererbach.