Nur ein Trümmerhaufen blieb übrig

1938, im Jahr vor Beginn des Zweiten Weltkriegs, wurde der MGV Eintracht 75 Jahre alt. Der stattliche Limburger Chor passte gerade so auf die Eingangstreppe der Marienschule, die größte Aufstellfläche für Fotografen in der damaligen Zeit. Das Foto zeigt alte Limburger, an die sich viele Leserinnen und Leser noch erinnern mögen. Foto: Vereinsarchiv/Thomas Krah