Nur knapp das Deutschland-Finale verpasst

LIMBURG. Mit Erfolg haben drei Teams der Leo-Sternberg-Schule aus Limburg am Lokalen Wettbewerb der World Robot Olympiad teilgenommen, der jetzt am Kaiserin-Friedrich-Gymnasium in Bad Homburg stattfand. Insgesamt waren sechs Kinder aus der Grundschule und drei aus der Sekundarstufe in den Teams vertreten.