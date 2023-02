Nur noch Busse am ZOB und dafür mehr Parkplätze am Tal Josaphat?

Am Tal Josaphat in Limburg kann bereits geparkt werden. Doch die Verwaltung überlegt ernsthaft, hier ein Parkdeck oder ein kleineres Parkhaus zu bauen. Im Gegenzug könnte das nicht weit entfernte ZOB-Parkhaus in der Nähe des Bahnhofs abgerissen und dort stattdessen ein reiner moderner Busbahnhof gebaut werden. (© Stefan Dickmann)