Künstlerischer Perspektivwechsel im Kulturzentrum der Lebenshilfe

Die Leiterin des Kulturzentrums der Lebenshilfe Limburg Diez, Annette Kretzschmar (in der Mitte stehend), mit den Lehrern des beruflichen Zweigs an der Marienschule, Lena Klöpper (rechts stehend) und Dr. Tim Glogner (links stehend), mit den Teilnehmern des einwöchigen Kunstprojekts, den angehenden Heilerziehungspflegern und Erziehern an der Marienschule, sowie jungen Erwachsenen aus dem Berufsbildungsbereich der Lebenshilfe. (© Stefan Dickmann)