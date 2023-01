„Pflanzscheiben an der Koblenzer Straße in Staffel entsiegeln”

Was hat Sie im zurückliegenden Jahr in Staffel besonders gefreut?

Dass in der Nachcoronazeit das Leben wieder erwacht. Auch wenn sich dadurch die Termine häuften, es war einfach schön, manche Dinge wieder anzugehen. Dazu gehören zum Beispiel die Kirmes – hier ein ganz besonderes Lob an die engagierten Vereine und alle Mitgestalter – und der Seniorennachmittag. Zwischen Weihnachten und Neujahr fand eine Winterwanderung in Staffel statt auf Initiative unseres Wirtes vom Dorfgemeinschaftshaus, Michael Gutermuth. Das war wirklich toll!