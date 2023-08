Polizei-Experte: Limburg braucht Runden Tisch wegen Jugendbanden

Nein. Jede Dienststelle in Hessen hat zu wenig Personal. Das hessische Innenministerium weist Polizisten zu. Da gibt es verschiedene Kriterien: Großstädte mit in der Regel höheren Kriminalitätszahlen werden personell scheinbar besser ausgestattet als kleinere Städte. Trotzdem gibt es überall zu wenig Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte. Das gilt sowohl für die Schutzpolizei als auch die Kriminalpolizei. Andererseits ist eine personelle Unterstützung der Polizei Limburg kürzlich erfolgt. Insgesamt wird man davon ausgehen müssen, dass auch künftig eine noch deutlich höhere Personalzuweisung bei der Polizei nicht möglich sein wird.

Die Polizei verweist in der Diskussion über das subjektive Sicherheitsgefühl in Limburg immer wieder auf die objektive Kriminalitätslage in der Domstadt, die sich stetig verbessert habe.

Unter dem Begriff der „objektiven Kriminalitätslage“ versteht man die Straftaten, die in der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) erfasst und von der Polizei bearbeitet und aufgeklärt werden können, das sogenannte Hellfeld. Ein Problem ist allerdings, dass eben oft nur ein geringer Anteil der tatsächlichen Kriminalität in der PKS berücksichtigt wird, da eine Vielzahl von Straftaten nicht zur Anzeige gebracht wird, das sogenannte Dunkelfeld. Bei Straftaten, die sich im Dunkelfeld ereignen, handelt es sich aber um real existierende Fälle, denen Opfer ausgesetzt sind und die zu einer Intensivierung des Unsicherheitsgefühls beitragen. Ohne Informationen über das Dunkelfeld von Straftaten bleibt unsicher, inwiefern die registrierten Zahlen in der PKS das objektive Kriminalitätsgeschehen zuverlässig widerspiegeln. Sicherheitsprobleme können nur gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern gelöst werden, denn beim subjektiven Sicherheitsgefühl geht es eben nicht nur um die Angst vor Kriminalität, sondern auch um ein Unwohlsein an bestimmten Orten. Die Polizei sollte diese Aspekte bei der Darstellung ihrer objektiven Kriminalitätslage berücksichtigen.