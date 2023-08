Polo-Fahrerin überschlägt sich

NENTERSHAUSEN/NOMBORN. Einen ganz besonderen Schutzengel hatte am Montagnachmittag eine 35-Jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Wirges, die bei einem Unfall auf der Landesstraße 318 zwischen Nentershausen und Nomborn nur leicht verletzt wurde. Gegen 11.55 Uhr war die Westerwälderin laut Angaben der Polizei Montabaur von Nentershausen aus kommend in Fahrtrichtung Montabaur unterwegs. Auf Höhe der Autobahnnotauffahrt in Fahrtrichtung Köln geriet die Frau dann in einer Rechtskurve auf regennasser Fahrbahn mit ihrem älteren, roten VW Polo aus ungeklärter Ursache ins Schleudern. Sie überfuhr die Gegenfahrbahn, geriet in den Straßengraben und ihr Fahrzeug überschlug sich. Der VW Polo kam letztlich auf dem Autodach zum Liegen - nur wenige Meter von einem Obstbaum entfernt.