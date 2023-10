Radler in Limburg angefahren und verletzt

LIMBURG. Ein 20 Jahre alter Radfahrer ist am Dienstag im Gewerbegebiet Dietkircher Höhe von einem Auto zu Fall gebracht und verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wollte ein 55-Jähriger, der mit einem VW auf der Mundipharmastraße in Richtung Limburger Straße unterwegs war, gegen 11.30 Uhr auf den Parkplatz eines Supermarktes abbiegen.