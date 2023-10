Räuber bei Diebstahl in Dornburg erwischt

DORNBURG-FRICKHOFEN. Ein 29-Jähriger, der in der vergangenen Woche einen bewaffneten Raub in Rennerod begangen haben soll, ist am Mittwochabend in Frickhofen beim Klauen erwischt und später festgenommen worden. Wie die Polizei berichtet, war sie gegen 20.05 Uhr von einer Zeugin in einen Supermarkt an der Langendernbacher Straße gerufen worden, weil sie den Mann dort entdeckt hatte. Bis zum Eintreffen der Beamten wurde der Mann dabei beobachtet, wie er Lebensmittel an sich nahm und in seinem Hosenbund versteckte.