Randale in Linienbus in Limburg

LIMBURG. Eine Gruppe Jugendlicher hat am Donnerstagmorgen in Limburg in einem Linienbus randaliert. Wie die Polizei mitteilt, beschädigten die namentlich nicht bekannten Tatverdächtigen gegen 10 Uhr eine Trennscheibe "mittels stumpfer Gewalt". Anschließend stiegen sie in der Zeppelinstraße in Blumenrod aus. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 500 Euro und bittet um Hinweise unter Telefon 06431-91400.