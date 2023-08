Raub im Getränkemarkt in Limburg

LIMBURG. Ein Raub hat sich am Freitagabend gegen 21.50 Uhr im Gertränkemarkt in der Westerwaldstraße 111 ereignet. Ein Mann betrat Markt, begab sich hinter eine der dortigen Kassen, schob eine Kassiererin, die sich gerade in einem Bezahlvorgang befand, mit Gewalt zur Seite und entwendete aus der geöffneten Kasse 550 Euro Bargeld. Danach flüchtete er aus dem Supermarkt. Der Mann wird wie folgt beschrieben: circa 30 bis 40 Jahre alt, kurze schwarze Haare, Stoppelbart. Er trug ein rotes T-Shirt von "Eintracht-Frankfurt", eine schwarze Jogginghose und weiße Sportschuhe. Er hatte möglicherweise Tätowierungen an den Händen (Genaueres unbekannt). Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der 06431-91400 in Verbindung zu setzen.