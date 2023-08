Raubüberfall in Limburg: Täter immer noch auf der Flucht

Angestellte des Edeka in Limburg-Lindenholzhausen sind am Donnerstagmorgen überfallen worden.

Angestellte des Edeka in Limburg-Lindenholzhausen sind am Donnerstagmorgen überfallen worden.

Nach einem Raubüberfall am frühen Donnerstagmorgen in einem Edeka-Einkaufsmarkt in Lindenholzhausen ist der Täter noch nicht gefasst worden. Der Warnhinweis wurde aber aufgehoben.