Registrierkasse geklaut und geschnappt

LIMBURG. Kurz nach seiner Tat wurde in der Nacht zum Dienstag ein Einbrecher von der Polizei festgenommen. "Ein Anwohner rief die Polizei gegen 1.30 Uhr in die Werner-Senger-Straße, da er beobachtet hatte, wie ein Mann sich auf der Baustelle der ehemaligen Sparkasse an etwas zu schaffen machte", heißt es im Polizeibericht. "Als die Streifen der Polizei kurz darauf eintrafen, ergriff der Mann hastig die Flucht von der Baustelle." Er wurde aber zu Fuß und mit einem Streifenwagen verfolgt, zudem konnte er über die Videoschutzanlage gesehen werden. In einem Hinterhof konnte der Flüchtige schließlich festgenommen werden. Die Ermittlungen ergaben, dass der 35-Jährige zuvor schon gewaltsam in ein Nagelstudio in der Straße "Schiede" eingedrungen war und dort unter anderem die Registrierkasse entwendet hatte. An dieser hatte er sich dann auf dem Baustellengelände zu schaffen gemacht. Eine Streife brachte den Einbrecher zur Polizeistation, wo ihm aufgrund seines vorangegangenen Drogenkonsums eine Blutprobe von einer Ärztin entnommen wurde.