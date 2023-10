Sänger lassen sich nicht unterkriegen

Als Kaiser Wilhelm II. am 2. August 1914 die Mobilmachung der deutschen Armee und die Kriegserklärung an Frankreich bekannt gab, waren sich die wenigsten Zeitgenossen darüber bewusst, welche Katastrophe dieser Krieg bedeuten könnte. Die Sänger des MGV Eintracht ließen sich an diesem Tag im Limburger Schützengarten fotografieren. Die Sänger Heinrich Brungs, Karl Witzelsburger und Otto Korf bezahlten den Kriegseinsatz mit ihrem Leben. Foto: Vereinschronik