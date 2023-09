Schlägerei auf der Kirmes in Lindenholzhausen

LIMBURG-LINDENHOLZHAUSEN. In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 4 Uhr kam es am Rande der Kirmes in Lindenholzhausen zu einer Schlägerei, bei der ein Mann verletzt wurde. Ein 20-Jähriger war vor dem Kirmeszelt mit einem Unbekannten in Streit geraten, da er mit einem Begleiter auf der Straße saß und ein Pkw somit nicht passieren konnte. Bei der Auseinandersetzung mit dem Autofahrer sollen dann schnell die Fäuste eingesetzt worden sein, wobei der 20-Jährige durch mehrere Treffer im Gesicht und einen Biss in den Finger verletzt wurde. Der Kontrahent und Schläger sei dann mit einem Mercedes vom Tatort geflohen. Eine Streife konnte nur noch den Verletzten und seinen Begleiter antreffen, beide waren erheblich alkoholisiert und nicht gewillt mit der Polizei zu kooperieren. Der geflohene Täter konnte lediglich als circa 20 Jahre alt und dunkelhäutig beschrieben werden. Die Polizei bittet unter Telefon06431-9140-0 um Hinweise.