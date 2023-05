Schlägerei in Blumenrod

LIMBURG. Zu einer Schlägerei auf offener Straße kam es am Donnerstag im Limburger Stadtteil Blumenrod. Zeugen verständigten die Polizei, da sich in der Jahnstraße mehrere Jugendliche prügeln würden. Die Beamten konnten noch fünf junge Männer antreffen und befragen. "Offenbar war es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 15-Jährigen und den vier anderen gekommen", teilte die Polizei am gestrigen Freitag mit. Die Angreifer sollen den Jugendlichen gegen ein Auto und in eine Hecke gestoßen haben. Zudem sei er über den Asphalt gezogen und dadurch leicht verletzt worden. Die Polizei nahm Strafanzeigen wegen Körperverletzung und den Sachschäden an dem Pkw und einem Zaun auf. Da der 15-Jährige zudem illegale Betäubungsmittel mit sich führte, stellten die Beamten die sicher und fertigten eine weitere Anzeige.