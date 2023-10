Schlägereien an zwei Abenden in Limburg

LIMBURG. Nach Körperverletzungen im Bereich der City-Arkaden an zwei Abenden ermittelt die Polizei gegen mehrere Männer. Wie die Beamten am Montag berichteten, waren sich zunächst am Donnerstag gegen 14 Uhr in die Dr.-Wolff-Straße gerufen worden, da es dort eine handfeste Auseinandersetzung in und an einem Café gegeben hatte. Dabei war es zu einem Streit, Beleidigungen und schließlich auch Gewalt gekommen. Unter anderem waren ein 28 Jahre alter und ein weiterer Mann mit einem Cuttermesser angegangen und leicht verletzt worden.