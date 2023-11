Schockanruf: Limburgerin um sechsstellige Summe betrogen

Bis dahin hatte sie bereits zwischen 20.30 und 21 Uhr in Limburg vor einem griechischen Restaurant, wahrscheinlich in der Diezer Straße, und anschließend gegen 22.30 Uhr in der Gartenfeldstraße in Wiesbaden Bargeld an einen Abholer übergeben. Anschließend forderten die Täter noch weiteres Geld, was sie jedoch nicht erhielten. Der 66-Jährigen entstand dennoch ein hoher Vermögensschaden im sechsstelligen Bereich.