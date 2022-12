Schwerer Unfall bei Görgeshausen

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich dann allerdings heraus, dass lediglich zwei Fahrer an dem Unfall beteiligt waren, die zudem ohne den Einsatz von Rettungsschere und Co aus ihren Fahrzeugen befreit werden konnten. Die 36 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Nentershausen und Görgeshausen konnten sich auf das Absichern der Unfallstelle und das Abbinden der auslaufenden Betriebsstoffe fokussieren. Der Golf-Fahrer aus dem Raum Wiesbaden wurde laut Polizeiangaben mit leichten sowie der Westerwälder Audi-Fahrer mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert.