Sexuelle Belästigung auf Limburger Oktoberfest

LIMBURG. Die Polizei ermittelt wegen sexueller Belästigung: Am Samstag, 14. Oktober, ist eine Frau auf dem Limburger Oktoberfest Opfer eines Übergriffs geworden. Die 30-Jährige berichtete der Polizei, sie sei gegen 23 Uhr in der Markthalle unsittlich berührt worden. Einen Tumult im Foyer der Markthalle konnte die Polizei schnell beenden, allerdings nutzte der Täter das Durcheinander und floh. Hinweise gehen an die Polizei in Limburg unter Telefon 06431-91400.